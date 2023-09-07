Ученица Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет

Ученица Тутберидзе Дарья Усачева объявила о завершении карьеры в 17 лет

Российская фигуристка Дарья Усачева, тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, завершила карьеру в 17 лет. Об этом спортсменка объявила в интервью YouTube-каналу «Редакция Okko Спорт».

«Я здраво и адекватно оценила свои возможности именно в профессиональном спорте. И поняла, что, наверное, все-таки нет», — заявила Усачева.

Фигуристка также раскрыла планы на будущее. «У меня были мысли в два вуза поступать, получить второе образование. Не спортивное опять же. И поэтому такое решение приняла, но я о нем ни капельки не пожалела до сих пор», — добавила она.

В ноябре 2021 года Усачева получила травму во время разминки на этапе Гран-при в Японии. Она упала во время исполнения прыжка. Со льда ее вынес на руках врач сборной России. С тех пор фигуристка не выступила ни на одном турнире.

Усачева — вице-чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер финала юниорской серии Гран-при. В активе фигуристки есть также серебряная медаль Гран-при США.