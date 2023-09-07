Появилось видео изнутри поврежденной дроном квартиры под Москвой

Shot показал кадры изнутри поврежденной дроном квартиры под Москвой

Появилось видео изнутри поврежденной беспилотником квартиры в подмосковном Раменском. Кадры с места происшествия показал Telegram-канал Shot.

ЧП произошло на Десантной улице около 3:40. На записи видно, что осколками выбитых стекол засыпало кровать, где спала молодая пара. Окно вылетело вместе с рамой и упало в ногах у девушки с парнем.

О попытке атаковать столицу в ночь на 7 сентября сообщил мэр Сергей Собянин. Позже глава Раменского городского поселения Московской области Николай Ханин уточнил, что летевший на Москву беспилотный летательный аппарат был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).