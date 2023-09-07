В МИД предострегли от силового давления на Россию

Рябков: давление на Россию находится на грани войны между ядерными державами

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что открытое силовое давление на Россию опасно балансирует на грани вооруженного конфликта между ядерными державами. Его слова приводит РИА Новости.

На семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» Рябков предостерег от силового давления на Россию. По его словам, страны-участницы НАТО «сделали ставку на безостановочную и вредоносную экспансию и напористое военное и политическое освоение» земель, находящихся в зоне интересов России.

«Вынужденные ответные действия <…> были использованы нашими противниками как предлог для перехода к открытому силовому давлению на РФ, сейчас это давление опасно балансирует на грани вооруженного конфликта ядерных держав», — заключил он.

Ранее Рябков назвал последствия конфликтного потенциала между ядерными державами. Обострение ситуации может привести к открытой военной конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уверен он.

