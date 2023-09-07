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16:56, 7 сентября 2023Спорт

Тренер назвала наиболее эффективные способы нарастить мышечную массу

Тренер Кумер посоветовала нагрузки со средним и тяжелым весом для роста мышц

Фото: John Arano / Unsplash

Тренер Сара Хейз Кумер назвала наиболее эффективные способы нарастить мышечную массу. Ее слова приводит Forbes.

Специалист рассказала, что для роста мыщц наиболее действенными системами тренировок являются «прямые сеты» упражнений с отягощением средней и высокой степени и меньшим количеством повторений — от 8 до 12. При этом такие комплексы важно сочетать с упражнениями с легкими весами и большим количеством повторений (от 12 до 15) для повышения выносливости.

Эксперт отметила, что важную роль в системе занятий по наращиванию мышечной массы играет питание. Кумер рассказала, что рацион должен быть богат сложными углеводами, дающими энергию для интенсивных тренировок, и белками, обеспечивающими организм необходимыми для укрепления и роста мышц аминокислотами.

Ранее фитнес-эксперт Эндрю Трейси рассказал о правильном комбинировании упражнений на прокачку мышц. По словам специалиста, самая простая схема занятий — тренировать верхнюю часть тела отдельно от нижней.

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    Андрей Стрельцов
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