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19:31, 7 сентября 2023Мир

Захарова обвинила главу МИД Украины в продаже родины за «кулек картошки»

Представитель МИД Захарова: Кулеба продал Украину за «кулек жареной картошки»

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в продаже родины «за кулек жареной картошки». Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова опубликовала фотографию Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита в киевский McDonald’s. Она вспомнила про Мальчиша-плохиша, который продал родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». А вот Кулеба сделал это «за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой».

Опубликованную фотографию она назвала «символичной».

6 сентября Блинкен побывал с официальным визитом в Киеве. Ради этого в центре города перекрывали движение.

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    Александр Слабиев
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