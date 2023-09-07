Захарова обвинила главу МИД Украины в продаже родины за «кулек картошки»

Представитель МИД Захарова: Кулеба продал Украину за «кулек жареной картошки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в продаже родины «за кулек жареной картошки». Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова опубликовала фотографию Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита в киевский McDonald’s. Она вспомнила про Мальчиша-плохиша, который продал родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». А вот Кулеба сделал это «за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой».

Опубликованную фотографию она назвала «символичной».

6 сентября Блинкен побывал с официальным визитом в Киеве. Ради этого в центре города перекрывали движение.