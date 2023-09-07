Зеленский признал недоверие украинцев к Министерству обороны и потребовал реформ

Зеленский заявил, что Минобороны нужны реформы для возвращения доверия общества

Президент Украины Владимир Зеленский, представляя нового министра обороны страны Рустема Умерова, заявил, что ведомству нужны реформы для возвращения доверия общества. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале Зеленского.

По его словам, украинское общество находится в непростой эмоциональной ситуации, а приоритетом нового министра станет получение доверия со стороны населения.

«И потому, если глубоко реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро, иначе этот срок — в смысле доверия — может истечь», — добавил Зеленский.

Президент Украины заявил, что Минобороны страны нуждается в новой степени прозрачности. Доверять ведомству должно и общество, и, в первую очередь, сами военные.

От Умерова также требуют высокий уровень взаимодействия с Западом для получения военной помощи, а также шагов, направленных на вступление Киева в НАТО.

Ранее новый украинский министр обороны анонсировал проверки всех направлений работы военного ведомства. Он также пообещал, что на новом посту будет бороться с коррупцией, а коррупционеры будут приравнены к террористам.