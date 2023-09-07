Зеленский признал недоверие украинцев к Министерству обороны и потребовал реформ
Президент Украины Владимир Зеленский, представляя нового министра обороны страны Рустема Умерова, заявил, что ведомству нужны реформы для возвращения доверия общества. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале Зеленского.
По его словам, украинское общество находится в непростой эмоциональной ситуации, а приоритетом нового министра станет получение доверия со стороны населения.
«И потому, если глубоко реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро, иначе этот срок — в смысле доверия — может истечь», — добавил Зеленский.
Президент Украины заявил, что Минобороны страны нуждается в новой степени прозрачности. Доверять ведомству должно и общество, и, в первую очередь, сами военные.
От Умерова также требуют высокий уровень взаимодействия с Западом для получения военной помощи, а также шагов, направленных на вступление Киева в НАТО.
Ранее новый украинский министр обороны анонсировал проверки всех направлений работы военного ведомства. Он также пообещал, что на новом посту будет бороться с коррупцией, а коррупционеры будут приравнены к террористам.