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00:19, 8 сентября 2023Мир

Захарова прокомментировала изменения в приказе Минобразования Украины

Захарова прокомментировала изменения в приказе №1022 Минобразования Украины
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в приказе №1022 Минобразования Украины. Комментарий она написала в своем Telegram-канале.

Как сообщила дипломат, наименование «Российская Федерация», которое до этого было написано полностью строчными буквами, следует заменить на начинающееся с прописных букв. А слово «Типовой» следует заменить словом «типовой», говорится в документе. «Мне кажется, не хватает фразы в конце: "Но это не точно"», — добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова обвинила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в продаже родины «за кулек жареной картошки». Так она прокомментировала визит Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в киевский McDonald’s.

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    Марина Совина
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