Захарова прокомментировала изменения в приказе Минобразования Украины

Захарова прокомментировала изменения в приказе №1022 Минобразования Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в приказе №1022 Минобразования Украины. Комментарий она написала в своем Telegram-канале.

Как сообщила дипломат, наименование «Российская Федерация», которое до этого было написано полностью строчными буквами, следует заменить на начинающееся с прописных букв. А слово «Типовой» следует заменить словом «типовой», говорится в документе. «Мне кажется, не хватает фразы в конце: "Но это не точно"», — добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова обвинила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в продаже родины «за кулек жареной картошки». Так она прокомментировала визит Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в киевский McDonald’s.