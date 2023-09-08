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14:51, 8 сентября 2023Наука и техника

В России вырос выпуск комплектов допзащиты для БМП-3

«Ростех»: выпуск комплектов допзащиты для БМП-3 вырос в 30 раз с 2022 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Выпуск комплектов дополнительной защиты для боевых машин пехоты БМП-3 вырос в 30 раз по сравнению с объемами 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»), передает РИА Новости.

«В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) — это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в прошлом году. Кроме комплектации серийных машин, КДЗ поставляется в рамках ГОЗ головному заказчику как отдельное изделие», — говорится в сообщении.

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Гусеничная БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава, а также повышения его защищенности и огневой мощи. В арсенал машины входит пушка-пусковая установка 2А70 калибра 100 миллиметров, которая позволяет запускать противотанковые ракеты, автоматическая пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и пулеметы.

Ранее в сентябре заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу «Курганмашзавода» Роман Хромов сообщил, что выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время проведения специальной военной операции (СВО).

В мае стало известно, что «Курганмашзавод» (входит в «Высокоточные комплексы») разработал комплекты навесной динамической защиты для БМП-3, которые можно устанавливать на машины в полевых условиях в зоне СВО.

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    Даниил Иринин
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