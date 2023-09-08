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12:04, 8 сентября 2023Наука и техника

Мегазасуха вызвала падение древней империи

Крах древней Тибетской империи произошел из-за изменения климата

Изображение: Chen et al. 2023 / phys.org

Ученые Института исследования Тибетского нагорья связали падение древней Тибетской империи, которая просуществовала в период с 618-го по 877 год нашей эры, с изменением климата, вызвавшим мегазасуху. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

Тибетская империя занимала территорию примерно 4,6 миллиона квадратных километров, на которой проживало около 10 миллионов человек. Поскольку они жили на высоте более 4000 метров над уровнем моря, их организм был адаптирован к условиям с концентрацией кислорода на 40 процентов ниже, чем на уровне моря. Тем не менее в IX веке произошел крах Тибетской империи, причина которого не была до конца понятна.

Исследователи проанализировали озерные отложения, в которых сохранились остатки диатомовых водорослей, и обнаружили заметный сдвиг от видов, обитавших в толще воды у поверхности озера, к бентосным видам, предпочитавшим дно. Это интерпретируется как переход к более засушливым условиям, которые способствовали снижению уровня воды в озере.

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Это позволяет предположить, что теплые и влажные условия преобладали во время расцвета Тибетской империи около 600-800 годов нашей эры, прежде чем они сменились засушливыми, что совпало с распадом империи около 800-877 годов нашей эры. Засуха могла привести к остановке роста сельскохозяйственных растений, неурожаю и, следовательно, к социальным волнениям среди населения, а также религиозным и политическим проблемам.

Известно, что Тибетское нагорье чрезвычайно чувствительно к изменениям климата из-за своей высоты, при этом колебания температуры и осадков значительно отличаются от средних показателей по всей Земле. Данные продемонстрировали, что климатические изменения были характерны для всего региона, а не ограничивались только исследуемым озером. Результаты исследования показывают, что текущие изменения климата могут иметь серьезные последствия для современных тибетских поселений, половина доходов которых обеспечивается сельским хозяйством.

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    Александр Еникеев
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