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01:01, 8 сентября 2023Ценности

Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя знаменитость предстала напротив зеркала в золотом раздельном купальнике, демонстрирующем ее подтянутое тело и пышные формы. Помимо этого, она распустила длинные темные волосы, завитые в легкие локоны. Кроме того, звезда нанесла макияж в технике «смоки айс». «Все блестящее — это золото», — подписала она пост, который набрал более 1,3 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешность Кардашьян в комментариях под публикацией. «Прекрасная», «Горячая», «Королева», «Красивая», «Сексуальная», — написали они.

В августе Ким Кардашьян с новой прической подняли на смех в сети. 42-летняя знаменитость посетила пятый ежегодный вечер фонда This Is About Humanity в Лос-Анджелесе. Для мероприятия звезда выбрала облегающее черное платье, оформленное кожаным корсетом. Также Кардашьян решила продемонстрировать новую стрижку — прямую челку.

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    Екатерина Ештокина
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