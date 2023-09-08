Лавров прибыл в Индию для участия в саммите G20

Глава МИД России Лавров прибыл в Индию для участия в саммите G20

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Индии Нью-Дели для участия в саммите G20. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет с министром приземлился в аэропорту Нью-Дели перед началом основных мероприятий. Сам саммит «Большой двадцатки» пройдет с 9 по 10 сентября.

Глава МИД представляет российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Путин не планирует обращаться по видео к участникам саммита «Большой двадцатки». Также на саммите не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.