В России оценили применение вертолетов для борьбы с БПЛА

Эксперт Леонков сообщил, что вертолет Ми-28 может обнаружить и уничтожить дрон

Ударные вертолеты Ми-28, которые летают на малых скоростях, могут использоваться для обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ТАСС.

«Есть ракеты класса "воздух-воздух", которые можно устанавливать на вертолеты. Думаю, один из критериев, почему выбирают вертолеты — у них соизмеримые скорости. Вертолеты летают на скоростях 250-350 километров в час, большинство крупных беспилотников летают точно на таких же скоростях. А обнаружить и уничтожить беспилотник Ми-28 с соответствующей радиолокационной станцией, который находится в режиме дежурства в воздухе, теоретически может. Как это будет практически — будем смотреть», — сказал он. Эксперт отметил, что стоимость дронов, которые атакуют российские регионы, может составлять 2-5 миллионов долларов, поэтому применение вертолетов оправданно.

Источник агентства уточнил, что вертолеты рациональнее использовать против БПЛА самолетного типа. Он предположил, что для их поражения используют пушку.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 29 августа направлявшийся в сторону столицы украинский дрон был сбит одним из российских вертолетов.

В том же месяце первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что для российских вертолетов создадут новый бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту от ракет с комбинированными системами наведения.