В Карелии открылась выставка художников из четырех поколений одной семьи

В Петрозаводске открылась выставка художников из четырех поколений одной семьи

В Петрозаводске в Национальном театре Карелии открылась выставка «Династия. Выставка четырех поколений художников Поляковых». Об этом сообщает издание «Республика».

Авторы выставки пошли против традиции и сделали подписи к работам развернутыми, включающими отчество и даты рождения, уточняется в публикации.

«Выставку мы разделили по блокам: Поляков, Поляков, Поляков, Тимонен-Полякова, Поляков, Поляков. Смотрите внимательно. Мы специально проставили год рождения, чтобы было понятней: Павел Вячеславович, Вячеслав Вячеславович, Вячеслав Орестович, Андрей Орестович. А все пошло от Ореста Николаевича. Мы сами путаемся», — рассказал на вернисаже художник Вячеслав Вячеславович Поляков.

Выставка расположена в эркерном фойе театра, часть ее также занимает выставочное пространство перед входом на Малую сцену театра. Экспозицию можно увидеть, если подняться по лестнице со стороны любого фойе. Она будет доступна до 15 октября.

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