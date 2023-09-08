В Приморье обнаружили «частную трассу» куниц

В южном Приморье была обнаружена «частная трасса» индийских куниц (харз). Об этом сообщается в Telegram-канале нацпарка «Земля леопарда».

В учреждении рассказали, что фотоловушка фиксировала куниц на одной и той же тропе в течение нескольких месяцев, но другие виды обходят ее стороной.

«Обрабатывая новую партию данных фотомониторинга, специалисты обнаружили интересную деталь: одна и та же фотоловушка регулярно фиксировала харз, проходящих вверх и вниз по склону сопки. Одна такая серия снимков была получена весной, ещё две – летом», — говорится в публикации.

В «Земле леопарда» добавили, что рядом с тропой может находиться логово нескольких куниц, и это — «подъездная дорога» к их дому. Там не исключают, что другие животные уже знают про тропу, но могли не попасть в объектив камеры.

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