Роднина оценила требования МОК по допуску россиян на международные турниры

Роднина назвала требования МОК по допуску россиян на турниры неадекватными

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила требования Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на турниры. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Роднина назвала условия неадекватными. «Они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов», — заявила она.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.