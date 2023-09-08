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23:55, 8 сентября 2023Спорт

Роднина оценила требования МОК по допуску россиян на международные турниры

Роднина назвала требования МОК по допуску россиян на турниры неадекватными

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила требования Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на турниры. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Роднина назвала условия неадекватными. «Они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов», — заявила она.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

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    Анастасия Борисова
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