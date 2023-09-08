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17:53, 8 сентября 2023Экономика

Россия попросила Китай о помощи в выходе из изоляции

Bloomberg: Россия обратилась к Китаю за помощью в восстановлении членства в FATF

Фото: Charles Platiau / Reuters

Власти России попросили коллег из Китая, Саудовской Аравии и других «дружественных» стран помочь с восстановлением членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полученные дипломатические документы.

FATF приостановила членство России в конце февраля 2023 года. Решение приурочили к первой годовщине с начала боевых действий на Украине и объяснили противоречием действий Москвы основным принципам организации, включая обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению. Международный валютный фонд (МВФ) утверждал, что попадание страны в так называемый «серый» список FATF грозит значительным сокращением притока зарубежного капитала и инвестиций.

Спустя полгода Россия пытается сделать все возможное, чтобы не попасть в черный список, в котором сейчас находятся Северная Корея, Иран и Мьянма, утверждает агентство. Согласно правилам FATF, для восстановления ее членов в правах необходимо заручиться поддержкой со стороны нескольких участников организации. В связи с этим Россия рассчитывает, что лояльные ей государства помогут надавить на другие страны в решении этого вопроса.

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В этом году Москва уже предпринимала несколько попыток убедить своих союзников в необходимости восстановления членства в FATF. В конце мая Bloomberg сообщал о переговорах России с Индией по этому вопросу. Тогда Москва предупредила Нью-Дели, что в случае попадания в черный список организации под угрозой может оказаться сотрудничество двух стран в военной и авиапромышленной сферах.

В середине июня власти России предупредили о негативных последствиях подобного сценария своих коллег из Мексики, Малайзии, Турции и Саудовской Аравии. При этом потери двух последних из вышеперечисленных государств при подобном раскладе Кремль оценил в один процент от их ВВП. Россия также намеревалась обратиться за помощью в восстановлении прав в FATF к властям Бразилии, Китая и ЮАР.

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    Анатолий Акулов
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