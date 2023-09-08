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11:50, 8 сентября 2023Россия

Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о тренировочных стрельбах военных

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о тренировочных стрельбах военных. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, стрельбы будут проходить в пятницу, 8 августа, на Северной стороне в районе одной из воинских частей примерно с 12:00 до 13:00. «В городе все спокойно», — написал он.

18 августа в Севастополе также проводились тренировочные стрельбы.

Ранее горожане могли слышать громкие звуки в связи с утилизацией боеприпасов времен Великой Отечественной войны — на полигоне в районе Кара-Кобы сотрудники МЧС производили плановое уничтожение авиационной бомбы SC-250.

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    Евгения Куликова
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