На Украине назвали ООН фиктивной организацией
Киев не ждет изменения позиции Организации Объединенных наций (ООН) по ситуации на Украине. Об этом советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк сообщил в интервью украинскому «24 каналу».
По его мнению, ООН является «фиктивной организацией», от которой не стоит ожидать «чего-то действенного». «Президент [Украины Владимир Зеленский] поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. И он будет говорить о войне со всеми ее аспектами, включая геноцидный. Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно изменено в позиции самой ООН», — заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что ООН как учреждение, которое влияет на что-либо, просто не существует. «Нет смысла говорить об ООН или о каких-либо других международных организациях. Их не существует. Просто примите это как факт. Президент использует это как площадку для того, чтобы еще раз привлечь внимание к теме войны», — сказал советник главы офиса Зеленского.