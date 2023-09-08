На Украине назвали ООН фиктивной организацией

Подоляк заявил, что не ждет изменения позиции по Украине от «фиктивной» ООН

Киев не ждет изменения позиции Организации Объединенных наций (ООН) по ситуации на Украине. Об этом советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк сообщил в интервью украинскому «24 каналу».

По его мнению, ООН является «фиктивной организацией», от которой не стоит ожидать «чего-то действенного». «Президент [Украины Владимир Зеленский] поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. И он будет говорить о войне со всеми ее аспектами, включая геноцидный. Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно изменено в позиции самой ООН», — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что ООН как учреждение, которое влияет на что-либо, просто не существует. «Нет смысла говорить об ООН или о каких-либо других международных организациях. Их не существует. Просто примите это как факт. Президент использует это как площадку для того, чтобы еще раз привлечь внимание к теме войны», — сказал советник главы офиса Зеленского.