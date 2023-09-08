В сборной России рассказали о трудностях игры в Египте

Главный тренер сборной России Карпин пожаловался на жару во время матча в Египте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о трудностях игры в Египте. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Карпин пожаловался на жару во время матча со сборной Египта и отметил, что при такой погоде было не очень комфортно даже на бровке. «Что касается целесообразности матча, учитывая жару и долгую дорогу — возможно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве, когда на улице двадцать градусов. Но мы живем в тех условиях, в которых живем», — заявил он.

7 сентября сборная России вничью со счетом 1:1 сыграла с олимпийской командой Египта в товарищеском матче. За хозяев на седьмой минуте забил нападающий Билала Мажара. В составе россиян на 46-й минуте голом отметился полузащитник Степан Оганесян.

Вторая встреча команд России и Египта пройдет 11 сентября. Она также состоится в Суэце. 12 сентября россияне проведут товарищеский матч с Катаром.

