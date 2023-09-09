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08:26, 9 сентября 2023Мир

Африканский союз станет постоянным членом G20

Reuters: Африканский союз станет постоянным членом G20

Фото: Amit Dave / Reuters

Африканский союз станет постоянным членом Большой двадцатки (G20). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления.

«Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели», — говорится в документе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл на церемонию встречи глав делегаций саммита G20, его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лавров представляет российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет с 9 по 10 сентября. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует обращаться по видео к участникам мероприятия. Также на саммите не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.

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    Марина Совина
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