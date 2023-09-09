Reuters: Африканский союз станет постоянным членом G20

Африканский союз станет постоянным членом Большой двадцатки (G20). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления.

«Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели», — говорится в документе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл на церемонию встречи глав делегаций саммита G20, его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лавров представляет российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет с 9 по 10 сентября. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует обращаться по видео к участникам мероприятия. Также на саммите не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.