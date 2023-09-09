Лавров прибыл на церемонию встречи глав делегаций саммита G20
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на церемонию встречи глав делегаций саммита Группы двадцати (G20), его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Планируется, что Лавров, возглавляющий российскую делегацию в рамках мероприятия, в субботу, 9 сентября, примет участие в двух сессиях G20. Также в программе «двадцатки» предусмотрено время для двухсторонних встреч между делегациями стран-участниц саммита. Заключительная часть саммита назначена на воскресенье, 10 сентября.
Лавров прибыл в столицу Индии Нью-Дели для участия в саммите G20 в пятницу, 8 сентября. Глава МИД представляет российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет с 9 по 10 сентября. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует обращаться по видео к участникам мероприятия. Также на саммите не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.