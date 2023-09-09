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07:48, 9 сентября 2023Мир

Лавров прибыл на церемонию встречи глав делегаций саммита G20

Глава МИД России Лавров прибыл на церемонию встречи глав делегаций саммита G20
СюжетСаммит G20

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на церемонию встречи глав делегаций саммита Группы двадцати (G20), его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Планируется, что Лавров, возглавляющий российскую делегацию в рамках мероприятия, в субботу, 9 сентября, примет участие в двух сессиях G20. Также в программе «двадцатки» предусмотрено время для двухсторонних встреч между делегациями стран-участниц саммита. Заключительная часть саммита назначена на воскресенье, 10 сентября.

Лавров прибыл в столицу Индии Нью-Дели для участия в саммите G20 в пятницу, 8 сентября. Глава МИД представляет российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет с 9 по 10 сентября. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует обращаться по видео к участникам мероприятия. Также на саммите не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.

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    Марина Совина
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