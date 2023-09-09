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19:45, 9 сентября 2023Спорт

Врач назвал самые простые упражнения для борьбы с опухолями

Врач Беджанян посоветовал физические упражнения для борьбы с опухолями

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Доктор медицинских наук Аркадий Беджанян назвал самые простые упражнения для борьбы с опухолями. Его слова приводит KP.RU.

Беджанян заявил, что кратковременные тренировки с повышенной интенсивностью помогают бороться с развитием онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что это должны быть не просто размеренные движения, а энергичные. Врач посоветовал совмещать аэробные движения, занятия с собственным весом и упражнения на растяжку.

Отмечается, что общая продолжительность занятий должна составлять не менее 150 минут в неделю упражнений умеренной интенсивности или 75 минут в неделю высокоинтенсивных тренировок. Беджанян добавил, что нагрузки снижают уровень половых гормонов, которые участвуют в развитии онкозаболеваний.

11 августа журналисты Men Today назвали лучшее упражнение для снижения артериального давления. Секрет кроется в выполнении «китайского стульчика», для которого нужно напрячь мышцы пресса и сползти вниз по стене до того положения, когда бедра достигнут параллели с полом.

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    Анастасия Борисова
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