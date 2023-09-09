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14:19, 9 сентября 2023Спорт

Бывший чемпион UFC назвал Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории

Даниэль Кормье назвал Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье назвал россиянина Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств (ММА). Его слова приводит BJ Penn.

«Я люблю Стипе. Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC, но победы Федора в Pride, над такими парнями как Ногейра или Орловский. Снимаю шляпу», — заявил Кормье.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко. В его активе — 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.

Кормье — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Он тренировался в American Kickboxing Academy и завершил карьеру в августе 2020 года.

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    Андрей Стрельцов
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