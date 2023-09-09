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15:41, 9 сентября 2023Бывший СССР

На Украине начались массовые проверки для выявления дезертиров

В Киеве и области военные начали массовые проверки для выявления дезертиров

Фото: Reuters

На Украине начались массовые проверки населения с целью выявления дезертиров. Об этом со ссылкой на источники в МВД сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

По сообщению собеседников издания, служба правопорядка совместно с министерством внутренних дел будет проводить проверки людей и транспорта в Киеве и Киевской области с 9 по 16 сентября. Службы будут перекрывать целые районы города, проверять как военных, так и гражданское население.

«Цель таких мероприятий — выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов», — сказал источник в МВД. Отмечается, что после украинской столицы подобные мероприятия пройдут по всей стране.

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Собеседник издания предупредил, что необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность и не носить оружие. Проверки будут проводиться и по месту жительства, однако «в этом случаи проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут, куда пустят», добавил он.

Ранее Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, покинувших страну после начала военной спецоперации России. Киеву были переданы граждане, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.

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