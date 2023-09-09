Связанного британского наемника нашли в водоеме на Украине

Sky News: связанного британского наемника нашли мертвым в водоеме на Украине

На Украине нашли мертвым еще одного британского наемника, на этот раз на дне водоема со связанными за спиной руками. Об этом сообщили в МИД Великобритании, передает телеканал Sky News.

«Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине», — сказал представитель британского МИДа, добавив, что министерство поддерживает контакт с местными властями.

Погибшего звали Джордан Чедвик, ему был 31 год, он родом из графства Ланкашир, раньше состоял на службе в шотландской гвардии. По данным издания, в 2022 году он поехал на Украину, чтобы вступить в «интернациональный легион».

Согласно информации Daily Record, родственники умершего наемника узнали о случившемся 26 июня, тело мужчины доставили на родину 7 августа. В феврале планируется организовать расследование причин его смерти.

Ранее российский военный сообщил о брошенных и заминированных телах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ловушки были оставлены при отступлении украинских войск из Новоселовского.