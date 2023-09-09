Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Эрдоган призвал реформировать СБ ООН из-за «неспособности решения проблем»

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) должен быть реформирован, так как международная организация не способна решать возникающие проблемы, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«В то время как в мире растет несправедливость, способность международных организаций находить решения этих проблем, к сожалению, снижается. Именно поэтому мы считаем, что "мир больше, чем 5", и выражаем это при каждом удобном случае», — сказал турецкий президент.

По его мнению, международные организации должны быть справедливыми, демократичными и прозрачными, у них также должно быть более широкое представительство.

В июне резидент США Джо Байден поручил постпреду в ООН Линде Томас-Гринфилд обсудить вопрос реформы Совбеза. США предложили увеличить постоянное число членов Совбеза и добавить к пяти существующим странам — России, США, Франции, Великобритании и Китаю — еще шесть государств, в том числе из Африки и Латинской Америки. При этом новые государства не будут обладать правом «вето», как существующая пятерка стран.

О реформации Совбеза ООН до того, как администрация Байдена предложила изменить работу международной организации, говорили не одно десятилетие. Особенно широко дискуссия об этом развернулась в сентябре 2022 года на Генассамблее ООН, впоследствии вопрос о переменах продолжали затрагивать другие политики. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая за реформы, указывал, что все люди сегодня становятся свидетелями мирового порядка, построенного с момента создания Организации объединенных наций. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказывал мнение, что у Совбеза ООН не хватает возможностей для урегулирования конфликта на Украине.