В России рассказали о сложностях с получением виз для участия в ГА ООН

Сенатор Карасин выразил надежду на получение визы США для участия в ГА ООН

Надежда на то, что все члены российской делегации получат американские визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, есть. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что пока не знает, одобрили ему американскую визу для участия в сессии Генассамблеи ООН или нет.

«К сожалению, нарушение международных правил — это традиции наших американских партнеров. Но я надеюсь, что здравый смысл в данном случае возобладает», — заявил он.

Карасин традиционно принимает участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в составе делегации из России.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, которые начнутся 19 сентября в Нью-Йорке.

Дипломат отметил, что хотел бы избежать повторения апрельской ситуации. Тогда США отказали в визе российскому пулу журналистов, который должен был сопровождать главу российского МИД Сергея Лаврова в рабочей поездке в Нью-Йорк.

