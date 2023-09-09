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08:56, 9 сентября 2023Путешествия

В России выросло число бронирований туров на осень

«Ъ»: число бронирований туров на осень выросло на 5-25%

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Число бронирований туров на эту осень выросло на 5-25 процентов год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации Travelata.ru, показатель вырос на 25 процентов, «Слетать.ру» — 5 процентов, уточняя, что сезонного снижения активности не произошло.

Средний чек по всем направлениям вырос на 15 процентов год к году — до 164 тысяч рублей, заявили в «Слетать.ру». Популярнейшим у россиян направлением, по-прежнему, остается Турция. Второе место среди зарубежных направлений занимает Египет.

Ранее россиянам раскрыли стоимость самого бюджетного тура в Европу осенью. По данным операторов, путевка в Италию в сентябре обойдется от 73 тысяч рублей на двоих, не считая виз и авиабилетов.

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    Юлия Мискевич
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