Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 9 сентября 2023Наука и техника

Выявлена опасность жаркой погоды для беременных

JAMA Network Open: жаркая погода увеличивает риск заболеваний у беременных

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

Команда американских и китайских специалистов из Калифорнийского университета в Ирвине и Медицинского колледжа Пекинского союза выявила опасность жаркой погоды для здоровья беременных женщин. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В ходе работы, проходившей в период с 2008 по 2018 год, были проанализированы данные 403 тысяч беременных в среднем возрасте около 30 лет. Затем эту информацию сопоставили с данными о длительном и кратковременном тепловом воздействии: ежедневными максимальными температурами с 2007 по 2018 год в Южной Калифорнии. Ученых интересовало, может ли жаркая погода увеличивать риск «высокого уровня заболеваемости у матерей» (severe maternal morbidity, SMM) — группы состояний, которые могут проявляться в виде кровотечения, образования тромбов, опасных инфекций, почечной недостаточности, сердечно-сосудистых заболеваний и другого.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

За время наблюдения ученые зафиксировали 3446 случаев SMM (0,9 процента). Оказалось, что сильное воздействие экстремально теплой погоды на протяжении любого периода беременности было связано с повышением риска SMM на 27 процентов. Однако наиболее опасный период для этого — третий триместр (в этом случае вероятность возрастала до 28 процентов). Причем неблагоприятные последствия жары наступали как при краткосрочном, так и при длительном воздействии, но более сильная корреляция наблюдалась при самых высоких значениях температуры.

Команда считает, что их открытие может лечь в основу новых профилактических мер по предотвращению SMM, особенно в условиях меняющегося климата.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    В России отметили успехи БМП-3 в борьбе с бронетехникой ВСУ

    Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ к северу от Никольского

    Российские военные взяли опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Терапевт назвал три приводящих к коме заболевания

    Украинских военных посадили на танки из музеев

    В Норвегии объяснили решение не закрывать границу от россиян

    В Марокко произошло сильное землетрясение

    Выявлена опасность жаркой погоды для беременных

    В США рассказали об истинном предназначении Украины для Вашингтона

    Стала известна концентрация трития после сброса воды с «Фукусимы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости