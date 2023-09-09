В Великобритании назвали новую угрозу для украинского народа

Член парламента Британии Бэлф осудил отправку Киеву снарядов с обедненным ураном

Снаряды с обедненным ураном станут новой угрозой безопасности народа Украины. Об этом заявил член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф, осудив отправку такого типа вооружений Киеву в рамках нового пакета американской военной помощи, передают «Известия».

«Я не поддерживаю использование боеприпасов с обедненным ураном. Это лишь приведет к дальнейшей эскалации (конфликта — Примечание «Ленты.ру»)», — сказал Бэлф.

Лорд отметил, что против России ведется некая прокси-война, исход которой никто не может предугадать, однако история показывает, что в подобной ситуации страна может одержать верх.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов. Использование подобных боеприпасов может негативно повлиять на радиационный фон в зоне боевых действий.