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07:50, 9 сентября 2023Спорт

Работавший в РПЛ тренер захотел рассказать чехам правду о России

Тренер Иржи Ярошик заявил, что скажет чехам, чтобы не верили новостям о России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бывший главный тренер «Оренбурга» чех Иржи Ярошик захотел рассказать чехам правду о России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот — все были доброжелательны. В Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», — заявил специалист, работавший в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ). Он поблагодарил россиян за поддержку.

Ярошик возглавил «Оренбург» 22 июня 2023 года и проработал в команде два месяца, после чего ушел в отставку. В РПЛ под его руководством команда провела пять матчей и набрала одно очко.

Ярошик играл за ЦСКА с 2003-го по 2005 год. В составе армейцев он стал чемпионом РПЛ. Затем хавбек был продан «Челси», с которым выиграл Английскую премьер-лигу.

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    Анастасия Борисова
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