США оказались не готовы объявить о передаче ATACMS на Украину

Белый дом: США допускают передачу ATACMS Украине, но не готовы объявить об этом

США пока не готовы объявить о передаче ракет ATACMS Украине, но не исключают этого в будущем. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

В ходе брифинга представители СМИ попросили Файнера прокомментировать материал, ранее опубликованный американским телеканалом ABC News, согласно которому Белый дом может включить ракеты в новый пакет военной помощи Украине.

«Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]», — сказал он, добавив, что Вашингтон намерен дальше оказывать военную помощь Киеву.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента Джо Байдена планирует впервые отправить Киеву армейские тактические ракеты дальнего радиуса ATACMS. При этом отмечалось, что власти США еще не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Позднее представитель Совета по национальной безопасности Белого дома не смог подтвердить наличие планов поставить Украине ATACMS.