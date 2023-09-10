Эрдоган заявил о встрече «на ногах» с Байденом на G20 и раскрыл ее содержание

Эрдоган заявил о проведенной встрече с Байденом по вопросу поставок F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведенной в рамках саммита G20 встрече в президентом США Джо Байденом. Подробности встречи «на ногах» приводит РИА Новости.

По словам турецкого лидера, предметом обсуждения стали поставки Анкаре американских истребителей F-16.

Эрдоган посетовал на то, что в Белом доме связывают передачу F-16 с процессом вступления Швеции в НАТО. «Такой подход нас серьезно расстраивает», — сказал президент Турции.

В связи с этим он напомнил о необходимости Стокгольма соблюдать взятые на себя обязательства на пути в НАТО.

Ранее президент Турции рассказал о переговорах с министром иностранных дел России на саммите G20. По словам Эрдогана, он предложил Москве рассмотреть вопрос об увеличении объема продовольствия, предназначенного для отправки в африканские страны.

