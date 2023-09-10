Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 10 сентября 2023Мир

Эрдоган охарактеризовал переговоры с Лавровым на полях саммита G20

Эрдоган назвал обстоятельными переговоры с Лавровым на полях саммита G20
СюжетСаммит G20

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел обстоятельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсети Х (бывший Twitter) турецкого лидера.

«Главы МИД разных стран имели возможность здесь провести встречи. Мы провели длительную встречу здесь, на полях саммита, с господином Лавровым и обсудили последнюю ситуацию с ним», — рассказал он.

Также Эрдоган предложил России рассмотреть вопрос о том, чтобы не останавливаться на одном миллионе тонн зерна для переработки и отправки в бедные африканские страны. Глава государства напомнил, что в рамках зерновой сделки было отправлено более 33 миллионов тонн, однако Запад получил 44 процента от этого объема, а Африка — 14 процентов.

«Президент России Владимир Путин указывает на то, что Запад не сдержал данного РФ слова [в контексте сделки]. Он предложил дополнительно направить нам для переработки один миллион тонн зерна. И Катар, и мы считаем этот проект полезным и готовы участвовать», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее лидеры стран «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины.

По данным Bloomberg, Эрдоган предложил лидерам G20 учесть требования России по части зерновой сделки, оказать «содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's of London», а также вернуть Москве доступ к системе международных платежей SWIFT.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган охарактеризовал переговоры с Лавровым на полях саммита G20

    Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию Макрона

    Эрдоган заявил о встрече «на ногах» с Байденом на G20 и раскрыл ее содержание

    ЕС и Китай проведут двусторонний саммит

    57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини

    Татьяна Тарасова не будет комментировать фигурное катание

    Франция сочла невозможным урегулировать конфликт на Украине в рамках G20

    Успехи Российской армии на Украине застали США врасплох

    Экс-премьер Украины рассказал о проблемах мобилизации

    Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости