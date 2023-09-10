Эрдоган охарактеризовал переговоры с Лавровым на полях саммита G20

Эрдоган назвал обстоятельными переговоры с Лавровым на полях саммита G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел обстоятельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсети Х (бывший Twitter) турецкого лидера.

«Главы МИД разных стран имели возможность здесь провести встречи. Мы провели длительную встречу здесь, на полях саммита, с господином Лавровым и обсудили последнюю ситуацию с ним», — рассказал он.

Также Эрдоган предложил России рассмотреть вопрос о том, чтобы не останавливаться на одном миллионе тонн зерна для переработки и отправки в бедные африканские страны. Глава государства напомнил, что в рамках зерновой сделки было отправлено более 33 миллионов тонн, однако Запад получил 44 процента от этого объема, а Африка — 14 процентов.

«Президент России Владимир Путин указывает на то, что Запад не сдержал данного РФ слова [в контексте сделки]. Он предложил дополнительно направить нам для переработки один миллион тонн зерна. И Катар, и мы считаем этот проект полезным и готовы участвовать», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее лидеры стран «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины.

По данным Bloomberg, Эрдоган предложил лидерам G20 учесть требования России по части зерновой сделки, оказать «содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's of London», а также вернуть Москве доступ к системе международных платежей SWIFT.