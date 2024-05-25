Йеллен: переговоры G7 по замороженным активам РФ идут без накладок

Глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала соглашение по замороженным активам России и подчеркнула, что обсуждение документа проходит без накладок.

Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием, но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению Джанет Йеллен глава Минфина США

Ранее сообщалось, что страны G7 собрались продлить заморозку российских активов. Согласно документу, опубликованному на этой неделе Еврокомиссией (ЕК), страны Евросоюза начнут отправлять 90 процентов этих средств в бюджет объединения, откуда они пойдут на военную помощь Киеву и программу по восстановлению республики.

При этом на Украине усомнились в том, что Киев получит доходы от замороженных российских активов в ближайшее время. Глава аналитического департамента украинской инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий также допустил, что средства в конечном итоге будут возвращены Москве.

Американский конгрессмен назвал недальновидным изъятие российских активов

Американский конгрессмен Томас Масси назвал недальновидными планы Запада по изъятию российских активов, подчеркнув, что это снижает желание других стран вкладываться в госдолг США.

Я думаю, это очень недальновидно со стороны нашего правительства замораживать активы других стран, в том числе России. Это посылает сигнал миру, что, если покупать наш долг, мы можем не соблюдать обязательства в какой-то момент Томас Масси член Конгресса США

Политик отметил, что подобные подходы являются крайне опасными для Соединенных Штатов, поскольку увеличивают цену, которую страна вынуждена платить за поддержание внешнего долга.

В России обвинили Евросоюз в махинациях с доходами от активов

Исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов счел идею использовать доходы от российских активов для ВСУ противоправной махинацией. По его мнению, если Брюссель разработал подобный план, то он может дойти и до самих активов.

Мир воочию увидел, что Евросоюз способен на воровство суверенных активов иностранного государства. Причем сегодня это Россия, а завтра на ее месте может оказаться любая другая страна Кирилл Логвинов исполняющий обязанности постпреда России при ЕС

Как сообщило издание Financial Times, Венгрия препятствует изъятию прибыли с замороженных активов России на военные нужды ВСУ.

Уточняется, что европейские страны несколько месяцев обсуждали возможную покупку оружия для Киева и достигли консенсуса в том, чтобы отправлять по два миллиарда евро в год из российских активов, которые хранятся на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. На голосовании требовалось единогласное решение, однако Будапешт высказался против.

В свою очередь, посол России в Великобритании Андрей Келин предостерег Лондон от совершения каких-либо манипуляций с российскими активами, предупредив, что таким образом Соединенное Королевство грубо нарушит международное право. По его словам, на этот счет есть не только международное и европейское право, но и законодательный акт Великобритании по суверенным активам, запрещающий какие-либо действия с чужими активами.

