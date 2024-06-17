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05:35, 17 июня 2024Силовые структуры

Потерпевшая по делу американца Блэка отказалась с ним примириться

Потерпевшая по делу американца Блэка заявила, что он еще не возместил ей ущерб
Гордон Блэк

Гордон Блэк. Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Потерпевшая по делу об угрозе убийством и краже, в которых обвиняется американец Гордон Блэк, в суде заявила, что пока не готова с ним примириться. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Владивостока.

Девушка объяснила это тем, что ущерб ей не возмещен. Пострадавшая подчеркнула, что Блэку требуется лечение у психиатра.

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Американцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 158 частью 2, по которой ущерб от кражи составляет от 5000 до 250 тысяч рублей. Суд отправил американца под стражу до 2 июля.

Гордон Блэк — старший сержант. В последнее время он был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию. В США у него есть жена и ребенок.

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      Юлия Мискевич
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