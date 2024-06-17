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07:15, 17 июня 2024Силовые структуры

Суд над американцем Блэком во Владивостоке отложили

Во Владивостоке 19 июня пройдут прения сторон в суде над американцем Блэком
Начало событий в новости Потерпевшая по делу американца Блэка отказалась с ним примириться

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Global Look Press

Первомайский районный суд Владивостока 19 июня проведет прения сторон по уголовному делу американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже денег у своей подруги. Об этом сообщает РИА Новости.

Слушания 17 июня были отложены, чтобы обвинение и защита могли подготовиться. На следующем заседании прокурор и адвокат должны высказаться о мере наказания для подсудимого.

Потерпевшая по делу заявила суду, что пока не готова с ним примириться. Она отметила, что Блэк не возместил ей ущерб. Девушка считает, что ее бывшему другу требуется лечение у психиатра.

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения своей девушки и хищения у нее денег. Сам он вину не признал и заявил, что вернул потерпевшей украденное.

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      Любовь Ширижик
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