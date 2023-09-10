В Брюсселе отказаться считать альтернативной дорогу в Карабах через Агдам

Боррель: дорога через Агдам не может быть альтернативой Лачинскому коридору

В Брюсселе отказываются считать альтернативой Лачинскому коридору дорогу в Нагорный Карабах через Агдам, об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам разговора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В беседе Боррель подтвердил озабоченность гуманитарной ситуацией в Карабахе и призвал немедленно разблокировать Лачинский коридор.

«Другие дороги, такие как [через] Агдам, могут быть открыты как часть решения, но не как альтернатива», — подчеркнул глава евродипломатии.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что в стране больше не будет серых зон, а единственным путем для армян Нагорного Карабаха является обсуждение их будущего в составе страны.

