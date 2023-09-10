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06:46, 10 сентября 2023Мир

В Брюсселе отказаться считать альтернативной дорогу в Карабах через Агдам

Боррель: дорога через Агдам не может быть альтернативой Лачинскому коридору
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель . Фото: Nacho Frade / Globallookpress.com

В Брюсселе отказываются считать альтернативой Лачинскому коридору дорогу в Нагорный Карабах через Агдам, об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам разговора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В беседе Боррель подтвердил озабоченность гуманитарной ситуацией в Карабахе и призвал немедленно разблокировать Лачинский коридор.

«Другие дороги, такие как [через] Агдам, могут быть открыты как часть решения, но не как альтернатива», — подчеркнул глава евродипломатии.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что в стране больше не будет серых зон, а единственным путем для армян Нагорного Карабаха является обсуждение их будущего в составе страны.

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    Марина Совина
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