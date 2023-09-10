В Совфеде прокомментировали итоговую декларацию G20

Косачев заявил,что декларация G20 говорит о провале антироссийских инициатив G7

Итоговая декларация G20 говорит о том, что антироссийские инициативы G7 провалились. Об этом заявил вице-спикер Совфеда России Константин Косачев в Telegram.

«Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20. Саммит в Нью-Дели — сигнал мира Западу, что его попытки свести все мировые проблемы к Украине этому миру уже откровенно надоели», — пояснил сенатор.

Он также отметил, что год назад итоговая декларация «Большой двадцатки» осуждала действия России на Украине, однако в этом году этого не произошло. Кроме того, добавил политик, G20 заявила, что не будет решать геополитические проблемы, а собирается заниматься экономикой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G20 не является той площадкой, где можно добиться дипломатического прорыва в урегулировании ситуации на Украине. Он напомнил, что площадка не является форумом для политических дискуссий, так как группа была воссоздана в 2008-2010 годах в связи с международным финансовым кризисом.