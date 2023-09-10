Мама ушедшей из дома фигуристки рассказала об отсутствии общения с дочерью

Мама ушедшей из дома фигуристки Горбачевой заявила, что мало общается с дочерью

Екатерина Горбачева, мама ушедшей из дома фигуристки Алины Горбачевой рассказала об отсутствии общения с дочерью. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Вопросы по подготовке лучше задать тренеру, она же ее готовит. Я ее сейчас особо не вижу», — заявила мать спортсменки. Она подчеркнула, что дочь занимается подготовкой целыми днями, поэтому они общаются очень мало из‑за ее занятости.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

После этого Артем Борщев, дядя Горбачевой, рассказал, что у спортсменки был конфликт с тренером. Причиной стал вес фигуристки.