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04:48, 10 сентября 2023Экономика

Филиппины заинтересовали российскими нефтепродуктами

Посол Байлен заявил об интересе Филиппин к импорту нефтепродуктов из России
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Unsplash

Посол Филиппин в России Игорь Байлен заявил, что Манила заинтересована в поставках нефтепродуктов из России. Его слова приводит РИА Новости.

Байлен заявил об интересе Филиппин к импорту нефтепродуктов из России и подчеркнул, что страна намерена поднять этот вопрос во время торгово-экономической комиссии. По его словам, сейчас существует ряд тем, которые активно обсуждаются.

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«Я надеюсь, в следующем месяце будет встреча представителей РФ и Филиппин в ходе совместной комиссии торговли и экономического сотрудничества и там будет обсуждаться нефть. Но пока нет никаких деталей», — заключил посол.

Ранее стало известно, что Евросоюз, «Большая семерка» и Австралия отказались реагировать на подорожание российской нефти, отложив регулярный пересмотр потолка цен.

До этого цены на нефть рекордно выросли. В ходе торгов в понедельник, 4 сентября, стоимость нефти марки Brent побила новый рекорд — впервые с 23 января 2023 года котировки превысили показатель в 89 долларов.

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    Марина Совина
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