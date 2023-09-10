Journal of the Endocrine Society: кетодиета увеличила вероятность беременности

Малазийские ученые обнаружили, что кетогенная диета может увеличить вероятность беременности у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Результаты исследования опубликованы в Journal of the Endocrine Society.

Авторы провели систематический обзор и метаанализ семи исследований, в которых приняли участие в общей сложности 170 человек. Оценка соблюдения диеты проводилась с помощью анализов мочи или крови в четырех исследованиях, консультации или напоминания по телефону в двух исследованиях, и самостоятельных записей участников в одной работе. Было рассмотрено влияние кетодиеты на вес участников, а также на три репродуктивных гормона — тестостерон, прогестерон и фолликулостимулирующий гормон.

Команда выявила, что кетогенная диета, которую соблюдали не менее 45 дней, способствует снижению уровня тестостерона в организме женщины с СПКЯ. Избыток этого гормона приводит к проблемам с фертильностью, поскольку он препятствует росту и выделению яйцеклеток из яичников. Также у участниц фиксировалось меньше фолликулостимулирующих гормонов, что в перспективе увеличивает шансы на овуляцию. Кроме того, испытуемые на изучаемой диете потеряли в среднем 11 процентов массы тела.

Кетогенная диета — низкоуглеводный рацион, в котором делается упор на повышенное употребление жиров и белка. При сокращении количества углеводов организм впадает в состояние кетоза — начинает вырабатывать кетоны в печени для использования в качестве энергии. При этой диете рекомендуется употреблять мясо, рыбу, птицу и яйца, а также некрахмалистые овощи, листовую зелень и жирное молоко.