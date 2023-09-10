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11:33, 10 сентября 2023Мир

Лавров рассказал о попытках Запада «украинизировать» саммит G20

Глава МИД Лавров заявил, что Западу не удалось «украинизировать» саммит G20
СюжетСаммит G20

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Западные страны стремились изо всех сил «украинизировать» проходящий в Индии саммит G20, однако эти попытки потерпели неудачу. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы МИД, недружественные Москве страны пытались сделать украинскую проблему центральной в повестке саммита, но в итоговой декларации параграф на этот счет был упомянут лишь в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов в принципе.

«Это очень важно, потому что Запад, как только речь заходит об Украине, не может вступать в интеллектуальные дискуссии, а только требует прекращения "российской агрессии" и восстановления территориальной целостности», — рассказал Лавров.

Ранее на пресс-конференции глава российской дипломатии сообщил, что считает саммит G20 успешным для России. Он призвал Европу и США еще раз задуматься о целесообразности реализуемой ими политики, основанной на доминировании.

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    Алевтина Запольская
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