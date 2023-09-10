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20:01, 10 сентября 2023Россия

В Москве завершились выборы мэра

В Москве закрылись избирательные участки на выборах мэра

Фото: Пелагия Тихонова / АГН« Москва»

В Москве закрылись избирательные участки в ходе единого дня голосования. В столице завершились выборы мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), информация о них доступна на сайте Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком).

Как заявил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Вадим Ковалев, первые итоги электронного голосования на выборах мэра Москвы можно ожидать через час после сборки «ключа расшифрования», то есть, примерно в 21:15 по московскому времени, пишет «Российская газета». Окончательные результаты будут обнародованы после полного подсчета голосов.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, ЦИК получил 104 обращения, в которых может содержаться информация о нарушениях на выборах в Москве, сообщает ТАСС.

За несколько часов до закрытия избирательных участков число проголосовавших жителей столицы составило около трех миллионов человек.

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы по состоянию на утро 10 сентября приняли участие более 2,5 миллиона человек, сообщает ТАСС.

За пост главы города борются парламентарий из Государственной Думы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ) и нынешний глава города Сергей Собянин («Единая Россия»).

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    Игорь Дмитров
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