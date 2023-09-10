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13:12, 10 сентября 2023Россия

Украинский беспилотник посадили российскими средствами РЭБ в Орловской области

Власти Орловской области сообщили, что силами РЭБ посадили в регионе БПЛА ВСУ

Фото: Leah Millis / Reuters

Российские средства РЭБ сумели посадить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

По данным властей, украинский дрон был принудительно посажен неподалеку от села Сомово в Шаблыкинском районе.

Никто не пострадал, опасность для жителей поселка и окрестностей отсутствует, однако район посадки оцепили правоохранители. Сейчас они изучают прилегающую территорию.

Ранее упавший беспилотник ВСУ повредил здание железнодорожного вокзала в Брянске. Никто из пассажиров и служащих не пострадал.

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    Алевтина Запольская
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