Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 10 сентября 2023Мир

Критикующая помощь ВСУ депутат ФРГ задумала создать свою партию

Bild: призывающая прекратить помощь ВСУ депутат ФРГ Вагенкнехт создаст партию
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Christian Mang / Reuters

Депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая регулярно критикует политику правительства по отношению к конфликту на Украине и призывает отменить санкции, против России, решила основать собственную партию. Об этом пишет немецкая газета Bild.

В конце августа Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков Германии, который составил институт Insa. Первое и второе место отдали министру обороны страны Борису Писториусу и лидеру партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркусу Зедеру.

Материалы по теме:
Дефицит демократии. В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
Дефицит демократии.В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
28 сентября 2021
«Устала от власти и от народа» Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
«Устала от власти и от народа»Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
22 сентября 2021

«Теперь стало ясно, что партия Вагенкнехт будет», — отметили журналисты. При этом сама Вагенкнехт уточнила, что примет окончательное решение к концу 2023 года.

Депутат добавила, что в основу ее партии ляжет экономическая целесообразность, социальная справедливость, принципы дипломатии и свобода. По ее мнению, нельзя увеличивать военный бюджет Германии. Она также уверена, что следует заключить мир с Россией любой ценой.

Ранее Вагенкнехт высказалась против поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном. «Вместо того чтобы поставлять Украине теперь еще и боеприпасы с обедненным ураном, нужно наконец начать переговоры о компромиссном мире», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

    Российский сенатор рассказал о провале американской делегации на G20

    Критикующая помощь ВСУ депутат ФРГ задумала создать свою партию

    На Украине заявили о тупике в обсуждениях трибунала и российских активов с G7

    Доктор Абакумов назвал эффективный способ борьбы с депрессией

    Число погибших после землетрясения в Марокко вновь выросло

    Полиция арестовала предполагаемого китайского шпиона в британском парламенте

    В России назвали декларацию G20 «очередным сотрясением воздуха»

    SpaceX побила рекорд по числу пусков

    Названы любимые занятия известного писателя в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости