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19:45, 10 сентября 2023Спорт

Президента ОКР исключили из комиссии МОК

Президента ОКР Позднякова исключили из комиссии МОК по олимпийской программе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова исключили из нового состава членов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе. Об этом сообщается на сайте организации.

По информации Inside the Games, Позднякова заменил Джеки Коуэн — первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки. Отмечается, что это единственное изменение в составе органа, состоящего из 24 человек.

Поздняков впервые был включен в состав комиссии МОК в 2019 году. В прошлом году он также значился в списках.

Комиссия по олимпийской программе анализирует программы летних, зимних и юношеских Олимпийских игр. Кроме того, она формирует предложения для рассмотрения исполнительным комитетом МОК.

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    Анастасия Борисова
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