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23:02, 10 сентября 2023Спорт

Черчесов назвал лучших вратарей России

Тренер Черчесов назвал Акинфеева, Овчинникова и Дасаева лучшими вратарями России

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал тройку лучших вратарей в стране. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Специалист выделил голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, бывшего игрока «Локомотива» Сергея Овчинникова и Рината Дасаева. «Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше», — заявил он.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне футболист выступает за ЦСКА, с которым он по шесть раз выигрывал чемпионат, семь раз — Кубок страны и Суперкубок России. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

Дасаев провел 91 матч в составе сборной СССР. Овчинников выступал за «Локомотив» в 1992—1997-м и 2002—2005 годах, дважды став с командой чемпионом России.

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    Анастасия Борисова
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