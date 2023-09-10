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18:41, 10 сентября 2023Мир

В МВД Франции заявили о террористической угрозе в стране

Глава МВД Франции Дарманен сообщил об угрозе терактов внутри страны
СюжетТеракт в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Внутри Франции появилась угроза терактов, заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2.

Он подчеркнул, что во Франции долго считали, что в стране не может произойти теракта, схожего с нападением на концертный зал «Батаклан» в 2015 году. Однако, по словам главы ведомства, в Афганистане, Африке и странах Леванта на данный момент восстанавливаются средства для создания угрозы.

«Мы перестраховываемся против возможной прогнозируемой угрозы, которая вновь возникает, поскольку по целому ряду причин американцы, французы снизили присутствие в Сахеле, Леванте, Афганистане», — пояснил министр.

В результате терактов в Париже в ноябре 2015 года погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350. Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер.

Еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Кроме того, в концертном зале «Батаклан» во время рок-концерта взяли заложников. В 2022 году 19 человек, обвиняемых в терактах, признали виновными.

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    Никита Абрамов
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