Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:18, 10 сентября 2023Бывший СССР

В Мелитополе прогремел взрыв и сработала система ПВО

Администрация Мелитополя сообщила о взрыве и работе ПВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Мелитополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и прогремел взрыв. Об этом сообщает городская администрация в Telegram.

«В Мелитополе был слышен звук взрыва. Сработала система ПВО», — говорится в сообщении.

В администрации Мелитополя добавили, что город находится под надежной защитой.

Ранее стало известно, что в Тернополе на западе Украины загорелся завод. Огонь охватил площадь в девять тысяч квадратных метров. Отмечается, что, по предварительным данным, в горящем здании находился пенопласт. Пожарные расчеты пришлось вызывать из города Ровно.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам запретили въезд в Европу на машине, со смартфоном и даже чемоданом. Правда ли, что все конфискуют на границе?

    Названа предварительная причина крушения вертолета в Вологодской области

    Президента ОКР исключили из комиссии МОК

    Российских хакеров обвинили в увеличении числа киберпреступлений в Турции

    Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и пошла на избирательный участок

    Байден назвал угрозу человечеству страшнее ядерной войны

    Дед Мороз на электросамокате попал на видео в Москве

    В Мелитополе прогремел взрыв и сработала система ПВО

    В ЦИК допустили внесение изменений в закон о выборах президента России

    ВСУ оставили на поле боя в Запорожской области подбитые танки Challenger 2

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости