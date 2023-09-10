В Мелитополе прогремел взрыв и сработала система ПВО
Администрация Мелитополя сообщила о взрыве и работе ПВО
В Мелитополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и прогремел взрыв. Об этом сообщает городская администрация в Telegram.
«В Мелитополе был слышен звук взрыва. Сработала система ПВО», — говорится в сообщении.
В администрации Мелитополя добавили, что город находится под надежной защитой.
Ранее стало известно, что в Тернополе на западе Украины загорелся завод. Огонь охватил площадь в девять тысяч квадратных метров. Отмечается, что, по предварительным данным, в горящем здании находился пенопласт. Пожарные расчеты пришлось вызывать из города Ровно.